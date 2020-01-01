Токеномика на SKI MASK CAT (SKICAT) Открийте ключова информация за SKI MASK CAT (SKICAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SKI MASK CAT (SKICAT) A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. Официален уебсайт: https://www.skicat.org/ Купете SKICAT сега!

Токеномика и анализ на цената за SKI MASK CAT (SKICAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SKI MASK CAT (SKICAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Общо предлагане: $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M Циркулиращо предлагане: $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Рекорд за всички времена: $ 0.051635 $ 0.051635 $ 0.051635 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00141713 $ 0.00141713 $ 0.00141713 Научете повече за цената на SKI MASK CAT (SKICAT)

Токеномика на SKI MASK CAT (SKICAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SKI MASK CAT (SKICAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKICAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKICAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKICAT, разгледайте цената в реално време на токените SKICAT!

Прогноза за цената за SKICAT

