Информация за цената за SKELETON (SKELSUI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005026 $ 0.00005026 $ 0.00005026 24-часов нисък $ 0.00005611 $ 0.00005611 $ 0.00005611 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005026$ 0.00005026 $ 0.00005026 24-часов висок $ 0.00005611$ 0.00005611 $ 0.00005611 Рекорд за всички времена $ 0.00036699$ 0.00036699 $ 0.00036699 Най-ниска цена $ 0.00002377$ 0.00002377 $ 0.00002377 Промяна на цената (1ч) -0.67% Промяна на цената (1д) +10.89% Промяна на цената (7д) -28.31% Промяна на цената (7д) -28.31%

Цената в реално време за SKELETON (SKELSUI) е$0.00005573. През последните 24 часа SKELSUI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005026 до най-висока стойност $ 0.00005611, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKELSUI е $ 0.00036699, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002377.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKELSUI има промяна от -0.67% за последния час, +10.89% за 24 часа и -28.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SKELETON (SKELSUI)

Пазарна капитализация $ 55.73K$ 55.73K $ 55.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 55.73K$ 55.73K $ 55.73K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SKELETON е $ 55.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SKELSUI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 55.73K.