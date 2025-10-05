Информация за цената за SKAINET (SKAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003111 $ 0.00003111 $ 0.00003111 24-часов нисък $ 0.00003154 $ 0.00003154 $ 0.00003154 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003111$ 0.00003111 $ 0.00003111 24-часов висок $ 0.00003154$ 0.00003154 $ 0.00003154 Рекорд за всички времена $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Най-ниска цена $ 0.00002162$ 0.00002162 $ 0.00002162 Промяна на цената (1ч) +0.09% Промяна на цената (1д) +0.15% Промяна на цената (7д) +16.42% Промяна на цената (7д) +16.42%

Цената в реално време за SKAINET (SKAI) е$0.00003131. През последните 24 часа SKAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003111 до най-висока стойност $ 0.00003154, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKAI е $ 0.0089911, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002162.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKAI има промяна от +0.09% за последния час, +0.15% за 24 часа и +16.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SKAINET (SKAI)

Пазарна капитализация $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K Циркулиращо предлагане 999.86M 999.86M 999.86M Общо предлагане 999,858,474.332857 999,858,474.332857 999,858,474.332857

Текущата пазарна капитализация на SKAINET е $ 31.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SKAI е 999.86M, като общото предлагане е 999858474.332857. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.11K.