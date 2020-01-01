Токеномика на SIZE (SIZE) Открийте ключова информация за SIZE (SIZE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SIZE (SIZE) Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets. Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth. In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape. Официален уебсайт: https://sizecoin.xyz/ Купете SIZE сега!

Токеномика и анализ на цената за SIZE (SIZE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SIZE (SIZE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 194.61K $ 194.61K $ 194.61K Общо предлагане: $ 973.22M $ 973.22M $ 973.22M Циркулиращо предлагане: $ 973.22M $ 973.22M $ 973.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 194.61K $ 194.61K $ 194.61K Рекорд за всички времена: $ 0.02052368 $ 0.02052368 $ 0.02052368 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002213 $ 0.00002213 $ 0.00002213 Текуща цена: $ 0.00019996 $ 0.00019996 $ 0.00019996 Научете повече за цената на SIZE (SIZE)

Токеномика на SIZE (SIZE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SIZE (SIZE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SIZE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SIZE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIZE, разгледайте цената в реално време на токените SIZE!

Прогноза за цената за SIZE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SIZE? Нашата страница за прогноза за цената SIZE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SIZE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!