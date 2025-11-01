Информация за цената за Siyana (SYYN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000043 $ 0.0000043 $ 0.0000043 24-часов нисък $ 0.00000459 $ 0.00000459 $ 0.00000459 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000043$ 0.0000043 $ 0.0000043 24-часов висок $ 0.00000459$ 0.00000459 $ 0.00000459 Рекорд за всички времена $ 0.00001493$ 0.00001493 $ 0.00001493 Най-ниска цена $ 0.0000013$ 0.0000013 $ 0.0000013 Промяна на цената (1ч) +0.65% Промяна на цената (1д) +4.40% Промяна на цената (7д) -13.80% Промяна на цената (7д) -13.80%

Цената в реално време за Siyana (SYYN) е$0.00000452. През последните 24 часа SYYN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000043 до най-висока стойност $ 0.00000459, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SYYN е $ 0.00001493, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000013.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SYYN има промяна от +0.65% за последния час, +4.40% за 24 часа и -13.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Siyana (SYYN)

Пазарна капитализация $ 392.49K$ 392.49K $ 392.49K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 451.14K$ 451.14K $ 451.14K Циркулиращо предлагане 87.00B 87.00B 87.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Siyana е $ 392.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SYYN е 87.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 451.14K.