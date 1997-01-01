Токеномика на SimsAI (SIMSAI) Открийте ключова информация за SimsAI (SIMSAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions.

Токеномика и анализ на цената за SimsAI (SIMSAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SimsAI (SIMSAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.55K $ 19.55K $ 19.55K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.55K $ 19.55K $ 19.55K Рекорд за всички времена: $ 0.01080412 $ 0.01080412 $ 0.01080412 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SimsAI (SIMSAI)

Токеномика на SimsAI (SIMSAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SimsAI (SIMSAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SIMSAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SIMSAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIMSAI, разгледайте цената в реално време на токените SIMSAI!

Прогноза за цената за SIMSAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SIMSAI? Нашата страница за прогноза за цената SIMSAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SIMSAI сега!

