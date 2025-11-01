Информация за цената за SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000806 $ 0.00000806 $ 0.00000806 24-часов нисък $ 0.00000821 $ 0.00000821 $ 0.00000821 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000806$ 0.00000806 $ 0.00000806 24-часов висок $ 0.00000821$ 0.00000821 $ 0.00000821 Рекорд за всички времена $ 0.00107703$ 0.00107703 $ 0.00107703 Най-ниска цена $ 0.00000806$ 0.00000806 $ 0.00000806 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.38% Промяна на цената (7д) -8.21% Промяна на цената (7д) -8.21%

Цената в реално време за SIMPS ON SOL (SIMP) е$0.00000817. През последните 24 часа SIMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000806 до най-висока стойност $ 0.00000821, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SIMP е $ 0.00107703, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000806.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SIMP има промяна от -- за последния час, +1.38% за 24 часа и -8.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SIMPS ON SOL (SIMP)

Пазарна капитализация $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,988,401.547644 999,988,401.547644 999,988,401.547644

Текущата пазарна капитализация на SIMPS ON SOL е $ 8.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SIMP е 999.99M, като общото предлагане е 999988401.547644. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.17K.