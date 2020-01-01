Токеномика на Simple AI (SMPL) Открийте ключова информация за Simple AI (SMPL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Simple AI (SMPL) Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token. Официален уебсайт: https://www.smplai.io/ Купете SMPL сега!

Токеномика и анализ на цената за Simple AI (SMPL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Simple AI (SMPL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Рекорд за всички времена: $ 0.051049 $ 0.051049 $ 0.051049 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00277191 $ 0.00277191 $ 0.00277191 Текуща цена: $ 0.02721879 $ 0.02721879 $ 0.02721879 Научете повече за цената на Simple AI (SMPL)

Токеномика на Simple AI (SMPL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Simple AI (SMPL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMPL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMPL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMPL, разгледайте цената в реално време на токените SMPL!

Прогноза за цената за SMPL Искате ли да знаете какъв път може да поеме SMPL? Нашата страница за прогноза за цената SMPL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SMPL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!