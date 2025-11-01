Информация за цената за SimpCoin (SIMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) -3.44% Промяна на цената (7д) -8.23% Промяна на цената (7д) -8.23%

Цената в реално време за SimpCoin (SIMP) е--. През последните 24 часа SIMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SIMP е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SIMP има промяна от -0.50% за последния час, -3.44% за 24 часа и -8.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SimpCoin (SIMP)

Пазарна капитализация $ 12.61K$ 12.61K $ 12.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.61K$ 12.61K $ 12.61K Циркулиращо предлагане 999.63M 999.63M 999.63M Общо предлагане 999,632,311.632113 999,632,311.632113 999,632,311.632113

Текущата пазарна капитализация на SimpCoin е $ 12.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SIMP е 999.63M, като общото предлагане е 999632311.632113. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.61K.