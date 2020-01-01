Токеномика на Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Открийте ключова информация за Simon for NYC dog Mayor (SIMON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon. Официален уебсайт: https://simonnycmayor.com/

Токеномика и анализ на цената за Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Simon for NYC dog Mayor (SIMON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.16K $ 60.16K $ 60.16K Общо предлагане: $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M Циркулиращо предлагане: $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.16K $ 60.16K $ 60.16K Рекорд за всички времена: $ 0.00370006 $ 0.00370006 $ 0.00370006 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

Токеномика на Simon for NYC dog Mayor (SIMON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Simon for NYC dog Mayor (SIMON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SIMON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SIMON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIMON, разгледайте цената в реално време на токените SIMON!

