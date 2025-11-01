Информация за цената за SimiliScan (SMS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00121707 24-часов нисък $ 0.00154846 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00376516 Най-ниска цена $ 0.0011175 Промяна на цената (1ч) -0.14% Промяна на цената (1д) -17.38% Промяна на цената (7д) -44.50%

Цената в реално време за SimiliScan (SMS) е$0.00124008. През последните 24 часа SMS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00121707 до най-висока стойност $ 0.00154846, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SMS е $ 0.00376516, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0011175.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SMS има промяна от -0.14% за последния час, -17.38% за 24 часа и -44.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SimiliScan (SMS)

Пазарна капитализация $ 124.11K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 124.11K Циркулиращо предлагане 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SimiliScan е $ 124.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SMS е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 124.11K.