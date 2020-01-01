Токеномика на Silver Stonks (SSTX) Открийте ключова информация за Silver Stonks (SSTX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Silver Stonks (SSTX) Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy. Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token’s utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies. Официален уебсайт: https://www.silverstonks.io/ Купете SSTX сега!

Токеномика и анализ на цената за Silver Stonks (SSTX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Silver Stonks (SSTX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.71K $ 64.71K $ 64.71K Общо предлагане: $ 2.30T $ 2.30T $ 2.30T Циркулиращо предлагане: $ 747.57B $ 747.57B $ 747.57B FDV (оценка при пълна реализация): $ 199.08K $ 199.08K $ 199.08K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Silver Stonks (SSTX)

Токеномика на Silver Stonks (SSTX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Silver Stonks (SSTX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SSTX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SSTX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SSTX, разгледайте цената в реално време на токените SSTX!

Прогноза за цената за SSTX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SSTX? Нашата страница за прогноза за цената SSTX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SSTX сега!

