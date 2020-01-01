Токеномика на Silly Dragon (SILLY) Открийте ключова информация за Silly Dragon (SILLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Silly Dragon (SILLY) Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY. Официален уебсайт: https://sillydragon.io/ Купете SILLY сега!

Токеномика и анализ на цената за Silly Dragon (SILLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Silly Dragon (SILLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Общо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Рекорд за всички времена: $ 0.159107 $ 0.159107 $ 0.159107 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00101644 $ 0.00101644 $ 0.00101644 Текуща цена: $ 0.00126708 $ 0.00126708 $ 0.00126708 Научете повече за цената на Silly Dragon (SILLY)

Токеномика на Silly Dragon (SILLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Silly Dragon (SILLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SILLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SILLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SILLY, разгледайте цената в реално време на токените SILLY!

Прогноза за цената за SILLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме SILLY? Нашата страница за прогноза за цената SILLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SILLY сега!

