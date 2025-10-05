Информация за цената за Silent Pass (SP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.05% Промяна на цената (1д) +0.14% Промяна на цената (7д) +0.40% Промяна на цената (7д) +0.40%

Цената в реално време за Silent Pass (SP) е--. През последните 24 часа SP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SP е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SP има промяна от -2.05% за последния час, +0.14% за 24 часа и +0.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Silent Pass (SP)

Пазарна капитализация $ 61.06K$ 61.06K $ 61.06K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 67.85K$ 67.85K $ 67.85K Циркулиращо предлагане 899.81M 899.81M 899.81M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Silent Pass е $ 61.06K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SP е 899.81M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 67.85K.