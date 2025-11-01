Информация за цената за Silensio (SILEN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +7.40% Промяна на цената (7д) +7.40%

Цената в реално време за Silensio (SILEN) е--. През последните 24 часа SILEN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SILEN е $ 0.00154914, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SILEN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +7.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Silensio (SILEN)

Пазарна капитализация $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Циркулиращо предлагане 926.66M 926.66M 926.66M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Silensio е $ 11.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SILEN е 926.66M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.10K.