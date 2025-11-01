Информация за цената за SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.27% Промяна на цената (1д) +3.57% Промяна на цената (7д) +9.87% Промяна на цената (7д) +9.87%

Цената в реално време за SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) е--. През последните 24 часа RIZZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIZZ е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIZZ има промяна от -0.27% за последния час, +3.57% за 24 часа и +9.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Пазарна капитализация $ 151.58K$ 151.58K $ 151.58K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 151.58K$ 151.58K $ 151.58K Циркулиращо предлагане 911.37M 911.37M 911.37M Общо предлагане 911,368,509.509159 911,368,509.509159 911,368,509.509159

Текущата пазарна капитализация на SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner е $ 151.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RIZZ е 911.37M, като общото предлагане е 911368509.509159. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 151.58K.