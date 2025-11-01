БорсаDEX+
Цената в реално време на Sigma Music днес е 0.00002348 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FAN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FAN в MEXC сега.

Повече за FAN

FANценова информация

Какво представлява FAN

Официален уебсайт на FAN

Токеномика на FAN

FAN ценова прогноза

Sigma Music Лого

Sigma Music цена (FAN)

Не се намира в списъка

1 FAN към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
USD
Sigma Music (FAN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:36:11 (UTC+8)

Информация за цената за Sigma Music (FAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00015063
$ 0.00015063$ 0.00015063

$ 0.00002167
$ 0.00002167$ 0.00002167

--

--

+0.65%

+0.65%

Цената в реално време за Sigma Music (FAN) е$0.00002348. През последните 24 часа FAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FAN е $ 0.00015063, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002167.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FAN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sigma Music (FAN)

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

--
----

$ 23.48K
$ 23.48K$ 23.48K

658.34M
658.34M 658.34M

999,936,196.107042
999,936,196.107042 999,936,196.107042

Текущата пазарна капитализация на Sigma Music е $ 15.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FAN е 658.34M, като общото предлагане е 999936196.107042. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.48K.

История на цените за Sigma Music (FAN) USD

През днешния ден промяната в цената на Sigma Music към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Sigma Music към USD беше $ -0.0000109653.
През последните 60 дни промяната в цената на Sigma Music към USD беше $ -0.0000108352.
През последните 90 дни промяната в цената на Sigma Music към USD беше $ -0.00002416981950886263.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000109653-46.70%
60 дни$ -0.0000108352-46.14%
90 дни$ -0.00002416981950886263-50.72%

Какво е Sigma Music (FAN)

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Sigma Music (FAN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Sigma Music (USD)

Колко ще струва Sigma Music (FAN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sigma Music (FAN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sigma Music.

Проверете прогнозата за цената за Sigma Music сега!

FAN към местни валути

Токеномика на Sigma Music (FAN)

Разбирането на токеномиката на Sigma Music (FAN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FAN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Sigma Music (FAN)

Колко струва Sigma Music (FAN) днес?
Цената в реално време на FAN в USD е 0.00002348 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FAN към USD?
Текущата цена на FAN към USD е $ 0.00002348. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sigma Music?
Пазарната капитализация за FAN е $ 15.46K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FAN?
Циркулиращото предлагане на FAN е 658.34M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FAN?
FAN постигна ATH цена от 0.00015063 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FAN?
FAN достигна ATL цена от 0.00002167 USD.
Какъв е обемът на търговията на FAN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FAN е -- USD.
Ще се повиши ли FAN тази година?
FAN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FAN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:36:11 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Sigma Music (FAN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

