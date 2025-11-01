Информация за цената за Sigma Music (FAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00015063$ 0.00015063 $ 0.00015063 Най-ниска цена $ 0.00002167$ 0.00002167 $ 0.00002167 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.65% Промяна на цената (7д) +0.65%

Цената в реално време за Sigma Music (FAN) е$0.00002348. През последните 24 часа FAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FAN е $ 0.00015063, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002167.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FAN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sigma Music (FAN)

Пазарна капитализация $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Циркулиращо предлагане 658.34M 658.34M 658.34M Общо предлагане 999,936,196.107042 999,936,196.107042 999,936,196.107042

Текущата пазарна капитализация на Sigma Music е $ 15.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FAN е 658.34M, като общото предлагане е 999936196.107042. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.48K.