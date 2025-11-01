Информация за цената за Sigma Boy (SIGMABOY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000827 $ 0.00000827 $ 0.00000827 24-часов нисък $ 0.00000843 $ 0.00000843 $ 0.00000843 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000827$ 0.00000827 $ 0.00000827 24-часов висок $ 0.00000843$ 0.00000843 $ 0.00000843 Рекорд за всички времена $ 0.00089861$ 0.00089861 $ 0.00089861 Най-ниска цена $ 0.00000818$ 0.00000818 $ 0.00000818 Промяна на цената (1ч) +0.20% Промяна на цената (1д) +0.23% Промяна на цената (7д) -6.36% Промяна на цената (7д) -6.36%

Цената в реално време за Sigma Boy (SIGMABOY) е$0.00000829. През последните 24 часа SIGMABOY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000827 до най-висока стойност $ 0.00000843, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SIGMABOY е $ 0.00089861, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000818.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SIGMABOY има промяна от +0.20% за последния час, +0.23% за 24 часа и -6.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sigma Boy (SIGMABOY)

Пазарна капитализация $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Циркулиращо предлагане 999.39M 999.39M 999.39M Общо предлагане 999,394,220.430296 999,394,220.430296 999,394,220.430296

Текущата пазарна капитализация на Sigma Boy е $ 8.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SIGMABOY е 999.39M, като общото предлагане е 999394220.430296. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.29K.