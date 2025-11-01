Информация за цената за Sigma bnb USD (BNBUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.998722 - $ 0.999604
24-часов нисък $ 0.998722
24-часов висок $ 0.999604
Рекорд за всички времена $ 1.009
Най-ниска цена $ 0.998475
Промяна на цената (1ч) +0.00%
Промяна на цената (1д) -0.03%
Промяна на цената (7д) -0.07%

Цената в реално време за Sigma bnb USD (BNBUSD) е$0.999147. През последните 24 часа BNBUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.998722 до най-висока стойност $ 0.999604, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNBUSD е $ 1.009, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.998475.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNBUSD има промяна от +0.00% за последния час, -0.03% за 24 часа и -0.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sigma bnb USD (BNBUSD)

Пазарна капитализация $ 2.08M
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.08M
Циркулиращо предлагане 2.08M
Общо предлагане 2,080,991.756823939

Текущата пазарна капитализация на Sigma bnb USD е $ 2.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNBUSD е 2.08M, като общото предлагане е 2080991.756823939. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.08M.