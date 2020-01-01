Токеномика на Shytoshi Kusama (SHY) Открийте ключова информация за Shytoshi Kusama (SHY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shytoshi Kusama (SHY) A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Официален уебсайт: https://shycoincto.com/ Купете SHY сега!

Токеномика и анализ на цената за Shytoshi Kusama (SHY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shytoshi Kusama (SHY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Общо предлагане: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M Циркулиращо предлагане: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Рекорд за всички времена: $ 0.01461608 $ 0.01461608 $ 0.01461608 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00164504 $ 0.00164504 $ 0.00164504 Текуща цена: $ 0.00218323 $ 0.00218323 $ 0.00218323 Научете повече за цената на Shytoshi Kusama (SHY)

Токеномика на Shytoshi Kusama (SHY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shytoshi Kusama (SHY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHY, разгледайте цената в реално време на токените SHY!

Прогноза за цената за SHY Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHY? Нашата страница за прогноза за цената SHY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHY сега!

