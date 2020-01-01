Токеномика на SHUI CFX (SCFX) Открийте ключова информация за SHUI CFX (SCFX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SHUI CFX (SCFX) SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up. Официален уебсайт: https://www.shui.finance/ Бяла книга: https://shui-1.gitbook.io/shui/ Купете SCFX сега!

Токеномика и анализ на цената за SHUI CFX (SCFX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SHUI CFX (SCFX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Общо предлагане: $ 33.53M $ 33.53M $ 33.53M Циркулиращо предлагане: $ 33.53M $ 33.53M $ 33.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Рекорд за всички времена: $ 0.549073 $ 0.549073 $ 0.549073 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.070333 $ 0.070333 $ 0.070333 Текуща цена: $ 0.252705 $ 0.252705 $ 0.252705 Научете повече за цената на SHUI CFX (SCFX)

Токеномика на SHUI CFX (SCFX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SHUI CFX (SCFX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCFX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCFX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCFX, разгледайте цената в реално време на токените SCFX!

Прогноза за цената за SCFX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCFX? Нашата страница за прогноза за цената SCFX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCFX сега!

