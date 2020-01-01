Токеномика на Shrub ($SHRUB)

Открийте ключова информация за Shrub ($SHRUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Shrub ($SHRUB)

Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole.

Официален уебсайт:
https://shrub.world/

Токеномика и анализ на цената за Shrub ($SHRUB)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shrub ($SHRUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 151.93K
Общо предлагане:
$ 999.48M
Циркулиращо предлагане:
$ 999.48M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 151.93K
Рекорд за всички времена:
$ 0.02318307
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
Текуща цена:
$ 0.000152
Токеномика на Shrub ($SHRUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Shrub ($SHRUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $SHRUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $SHRUB токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $SHRUB, разгледайте цената в реално време на токените $SHRUB!

Прогноза за цената за $SHRUB

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $SHRUB? Нашата страница за прогноза за цената $SHRUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.