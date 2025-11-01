Информация за цената за Shroomy (SHROOMY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00279381 $ 0.00279381 $ 0.00279381 24-часов нисък $ 0.00294315 $ 0.00294315 $ 0.00294315 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00279381$ 0.00279381 $ 0.00279381 24-часов висок $ 0.00294315$ 0.00294315 $ 0.00294315 Рекорд за всички времена $ 0.00580516$ 0.00580516 $ 0.00580516 Най-ниска цена $ 0.00012473$ 0.00012473 $ 0.00012473 Промяна на цената (1ч) +0.91% Промяна на цената (1д) +4.23% Промяна на цената (7д) -4.84% Промяна на цената (7д) -4.84%

Цената в реално време за Shroomy (SHROOMY) е$0.0029182. През последните 24 часа SHROOMY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00279381 до най-висока стойност $ 0.00294315, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHROOMY е $ 0.00580516, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00012473.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHROOMY има промяна от +0.91% за последния час, +4.23% за 24 часа и -4.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Shroomy (SHROOMY)

Пазарна капитализация $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Циркулиращо предлагане 927.91M 927.91M 927.91M Общо предлагане 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Текущата пазарна капитализация на Shroomy е $ 2.71M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHROOMY е 927.91M, като общото предлагане е 927908200.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.71M.