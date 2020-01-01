Токеномика на shoki (SOK) Открийте ключова информация за shoki (SOK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за shoki (SOK) Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. Официален уебсайт: https://www.shokicoin.com/ Купете SOK сега!

Токеномика и анализ на цената за shoki (SOK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за shoki (SOK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.92K Общо предлагане: $ 999.71M Циркулиращо предлагане: $ 999.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.92K Рекорд за всички времена: $ 0.00116162 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000965 Текуща цена: $ 0

Токеномика на shoki (SOK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на shoki (SOK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOK, разгледайте цената в реално време на токените SOK!

