Информация за цената за shiyo (SHIYO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.68% Промяна на цената (1д) +0.16% Промяна на цената (7д) -8.25% Промяна на цената (7д) -8.25%

Цената в реално време за shiyo (SHIYO) е--. През последните 24 часа SHIYO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHIYO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHIYO има промяна от -0.68% за последния час, +0.16% за 24 часа и -8.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за shiyo (SHIYO)

Пазарна капитализация $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Циркулиращо предлагане 999.48M 999.48M 999.48M Общо предлагане 999,477,963.972979 999,477,963.972979 999,477,963.972979

Текущата пазарна капитализация на shiyo е $ 21.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHIYO е 999.48M, като общото предлагане е 999477963.972979. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.88K.