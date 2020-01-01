Токеномика на SHITCOIN (SHITCOIN) Открийте ключова информация за SHITCOIN (SHITCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SHITCOIN (SHITCOIN) Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website . Официален уебсайт: https://shitcoin.party/ Купете SHITCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за SHITCOIN (SHITCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SHITCOIN (SHITCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 192.27K $ 192.27K $ 192.27K Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 192.27K $ 192.27K $ 192.27K Рекорд за всички времена: $ 0.0053713 $ 0.0053713 $ 0.0053713 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006534 $ 0.00006534 $ 0.00006534 Текуща цена: $ 0.00019213 $ 0.00019213 $ 0.00019213 Научете повече за цената на SHITCOIN (SHITCOIN)

Токеномика на SHITCOIN (SHITCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SHITCOIN (SHITCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHITCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHITCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHITCOIN, разгледайте цената в реално време на токените SHITCOIN!

Прогноза за цената за SHITCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHITCOIN? Нашата страница за прогноза за цената SHITCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHITCOIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!