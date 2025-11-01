Информация за цената за SHILLGUY (SHILL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00450327$ 0.00450327 $ 0.00450327 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -7.78% Промяна на цената (7д) -7.78%

Цената в реално време за SHILLGUY (SHILL) е--. През последните 24 часа SHILL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHILL е $ 0.00450327, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHILL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -7.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SHILLGUY (SHILL)

Пазарна капитализация $ 16.58K$ 16.58K $ 16.58K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.58K$ 16.58K $ 16.58K Циркулиращо предлагане 999.42M 999.42M 999.42M Общо предлагане 999,415,610.854412 999,415,610.854412 999,415,610.854412

Текущата пазарна капитализация на SHILLGUY е $ 16.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHILL е 999.42M, като общото предлагане е 999415610.854412. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.58K.