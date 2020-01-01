Токеномика на Shield protocol (SHIELD) Открийте ключова информация за Shield protocol (SHIELD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shield protocol (SHIELD) Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Официален уебсайт: https://www.shieldprotocol.io/ Бяла книга: https://shield-pro.gitbook.io/shield Купете SHIELD сега!

Токеномика и анализ на цената за Shield protocol (SHIELD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shield protocol (SHIELD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 103.37K $ 103.37K $ 103.37K Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 24.34M $ 24.34M $ 24.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 212.30K $ 212.30K $ 212.30K Рекорд за всички времена: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00402602 $ 0.00402602 $ 0.00402602 Текуща цена: $ 0.00424609 $ 0.00424609 $ 0.00424609 Научете повече за цената на Shield protocol (SHIELD)

Токеномика на Shield protocol (SHIELD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shield protocol (SHIELD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIELD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIELD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIELD, разгледайте цената в реално време на токените SHIELD!

Прогноза за цената за SHIELD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIELD? Нашата страница за прогноза за цената SHIELD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIELD сега!

