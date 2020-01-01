Токеномика на Shido DEX (SHDX) Открийте ключова информация за Shido DEX (SHDX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shido DEX (SHDX) Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX. Официален уебсайт: https://shido.io/dex/ Купете SHDX сега!

Токеномика и анализ на цената за Shido DEX (SHDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shido DEX (SHDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 159.98K Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.11B FDV (оценка при пълна реализация): $ 389.27K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Shido DEX (SHDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shido DEX (SHDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHDX, разгледайте цената в реално време на токените SHDX!

Прогноза за цената за SHDX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHDX? Нашата страница за прогноза за цената SHDX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHDX сега!

