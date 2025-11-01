Информация за цената за ShibaCoin (SHIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.07% Промяна на цената (1д) -0.63% Промяна на цената (7д) -7.30% Промяна на цената (7д) -7.30%

Цената в реално време за ShibaCoin (SHIC) е--. През последните 24 часа SHIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHIC е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHIC има промяна от -0.07% за последния час, -0.63% за 24 часа и -7.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ShibaCoin (SHIC)

Пазарна капитализация $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Циркулиращо предлагане 94.76B 94.76B 94.76B Общо предлагане 94,761,437,500.0 94,761,437,500.0 94,761,437,500.0

Текущата пазарна капитализация на ShibaCoin е $ 1.03M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHIC е 94.76B, като общото предлагане е 94761437500.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.03M.