Токеномика на Shiba Saga (SHIA)
Информация за Shiba Saga (SHIA)
At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games.
Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life.
SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away!
STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.
Токеномика и анализ на цената за Shiba Saga (SHIA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shiba Saga (SHIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Shiba Saga (SHIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Shiba Saga (SHIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SHIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SHIA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIA, разгледайте цената в реално време на токените SHIA!
Прогноза за цената за SHIA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIA? Нашата страница за прогноза за цената SHIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.