Токеномика на Shiba Classic (SHIBC) Открийте ключова информация за Shiba Classic (SHIBC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shiba Classic (SHIBC) Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Официален уебсайт: https://shibaclassic.io Купете SHIBC сега!

Токеномика и анализ на цената за Shiba Classic (SHIBC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shiba Classic (SHIBC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 315.43K $ 315.43K $ 315.43K Общо предлагане: $ 597.90T $ 597.90T $ 597.90T Циркулиращо предлагане: $ 597.90T $ 597.90T $ 597.90T FDV (оценка при пълна реализация): $ 315.43K $ 315.43K $ 315.43K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Shiba Classic (SHIBC)

Токеномика на Shiba Classic (SHIBC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shiba Classic (SHIBC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIBC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIBC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIBC, разгледайте цената в реално време на токените SHIBC!

Прогноза за цената за SHIBC Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIBC? Нашата страница за прогноза за цената SHIBC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIBC сега!

