Информация за цената за Shib Original Vision (SOV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.72% Промяна на цената (7д) -3.10% Промяна на цената (7д) -3.10%

Цената в реално време за Shib Original Vision (SOV) е--. През последните 24 часа SOV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOV е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOV има промяна от -- за последния час, -0.72% за 24 часа и -3.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Shib Original Vision (SOV)

Пазарна капитализация $ 173.39K$ 173.39K $ 173.39K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 306.79K$ 306.79K $ 306.79K Циркулиращо предлагане 113.44T 113.44T 113.44T Общо предлагане 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Текущата пазарна капитализация на Shib Original Vision е $ 173.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOV е 113.44T, като общото предлагане е 200706133340071.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 306.79K.