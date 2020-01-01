Токеномика на Shezmu (SHEZMU) Открийте ключова информация за Shezmu (SHEZMU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shezmu (SHEZMU) Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Официален уебсайт: https://shezmu.io/ Бяла книга: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu Купете SHEZMU сега!

Токеномика и анализ на цената за Shezmu (SHEZMU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shezmu (SHEZMU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 232.39K $ 232.39K $ 232.39K Общо предлагане: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Циркулиращо предлагане: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 249.43K $ 249.43K $ 249.43K Рекорд за всички времена: $ 45.17 $ 45.17 $ 45.17 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.094959 $ 0.094959 $ 0.094959 Текуща цена: $ 0.162736 $ 0.162736 $ 0.162736 Научете повече за цената на Shezmu (SHEZMU)

Токеномика на Shezmu (SHEZMU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shezmu (SHEZMU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHEZMU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHEZMU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHEZMU, разгледайте цената в реално време на токените SHEZMU!

Прогноза за цената за SHEZMU Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHEZMU? Нашата страница за прогноза за цената SHEZMU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHEZMU сега!

