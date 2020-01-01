Токеномика на Sheerluck AI (SHEERLUCK) Открийте ключова информация за Sheerluck AI (SHEERLUCK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sheerluck AI (SHEERLUCK) Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese. Официален уебсайт: https://docs.sheerluck.ai Купете SHEERLUCK сега!

Токеномика и анализ на цената за Sheerluck AI (SHEERLUCK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sheerluck AI (SHEERLUCK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.12K $ 19.12K $ 19.12K Общо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Циркулиращо предлагане: $ 991.69M $ 991.69M $ 991.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.27K $ 19.27K $ 19.27K Рекорд за всички времена: $ 0.00566233 $ 0.00566233 $ 0.00566233 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Токеномика на Sheerluck AI (SHEERLUCK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sheerluck AI (SHEERLUCK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHEERLUCK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHEERLUCK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHEERLUCK, разгледайте цената в реално време на токените SHEERLUCK!

