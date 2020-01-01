Токеномика на SHARPEI (SHAR) Открийте ключова информация за SHARPEI (SHAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SHARPEI (SHAR) I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Официален уебсайт: https://www.sharpei.xyz/ Купете SHAR сега!

Токеномика и анализ на цената за SHARPEI (SHAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SHARPEI (SHAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 632.50K $ 632.50K $ 632.50K Общо предлагане: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M Циркулиращо предлагане: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 632.50K $ 632.50K $ 632.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00131441 $ 0.00131441 $ 0.00131441 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00070404 $ 0.00070404 $ 0.00070404 Научете повече за цената на SHARPEI (SHAR)

Токеномика на SHARPEI (SHAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SHARPEI (SHAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHAR, разгледайте цената в реално време на токените SHAR!

Прогноза за цената за SHAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHAR? Нашата страница за прогноза за цената SHAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHAR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!