Токеномика на Sharky Sharkx (SHARK) Открийте ключова информация за Sharky Sharkx (SHARK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sharky Sharkx (SHARK) $SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success. Официален уебсайт: https://shark-x.com/ Бяла книга: https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx Купете SHARK сега!

Токеномика и анализ на цената за Sharky Sharkx (SHARK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sharky Sharkx (SHARK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.31K $ 11.31K $ 11.31K Общо предлагане: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Циркулиращо предлагане: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.31K $ 11.31K $ 11.31K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Sharky Sharkx (SHARK)

Токеномика на Sharky Sharkx (SHARK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sharky Sharkx (SHARK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHARK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHARK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHARK, разгледайте цената в реално време на токените SHARK!

Прогноза за цената за SHARK Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHARK? Нашата страница за прогноза за цената SHARK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHARK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!