Токеномика на SharedStake Governance v2 (SGTV2) Открийте ключова информация за SharedStake Governance v2 (SGTV2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SharedStake Governance v2 (SGTV2) SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Официален уебсайт: https://www.sharedstake.org/ Купете SGTV2 сега!

Токеномика и анализ на цената за SharedStake Governance v2 (SGTV2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SharedStake Governance v2 (SGTV2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.05K $ 39.05K $ 39.05K Общо предлагане: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Циркулиращо предлагане: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 127.81K $ 127.81K $ 127.81K Рекорд за всички времена: $ 104.82 $ 104.82 $ 104.82 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00636497 $ 0.00636497 $ 0.00636497 Текуща цена: $ 0.01437819 $ 0.01437819 $ 0.01437819 Научете повече за цената на SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Токеномика на SharedStake Governance v2 (SGTV2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SharedStake Governance v2 (SGTV2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SGTV2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SGTV2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SGTV2, разгледайте цената в реално време на токените SGTV2!

Прогноза за цената за SGTV2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме SGTV2? Нашата страница за прогноза за цената SGTV2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SGTV2 сега!

