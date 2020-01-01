Токеномика на SHAO (SHAO) Открийте ключова информация за SHAO (SHAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SHAO (SHAO) The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants. Официален уебсайт: https://app.shaolin.win/ Бяла книга: https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs Купете SHAO сега!

Токеномика и анализ на цената за SHAO (SHAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SHAO (SHAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.04K $ 20.04K $ 20.04K Общо предлагане: $ 30.34M $ 30.34M $ 30.34M Циркулиращо предлагане: $ 30.34M $ 30.34M $ 30.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.04K $ 20.04K $ 20.04K Рекорд за всички времена: $ 0.117264 $ 0.117264 $ 0.117264 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00066083 $ 0.00066083 $ 0.00066083 Научете повече за цената на SHAO (SHAO)

Токеномика на SHAO (SHAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SHAO (SHAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHAO, разгледайте цената в реално време на токените SHAO!

