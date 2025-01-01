Токеномика на Shakey AI (SHAKEY) Открийте ключова информация за Shakey AI (SHAKEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shakey AI (SHAKEY) Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases. Официален уебсайт: https://shakeyos.ai Бяла книга: https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf Купете SHAKEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Shakey AI (SHAKEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shakey AI (SHAKEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 48.35K $ 48.35K $ 48.35K Общо предлагане: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M Циркулиращо предлагане: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.35K $ 48.35K $ 48.35K Рекорд за всички времена: $ 0.00220598 $ 0.00220598 $ 0.00220598 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Shakey AI (SHAKEY)

Токеномика на Shakey AI (SHAKEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shakey AI (SHAKEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHAKEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHAKEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHAKEY, разгледайте цената в реално време на токените SHAKEY!

Прогноза за цената за SHAKEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHAKEY? Нашата страница за прогноза за цената SHAKEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHAKEY сега!

