Какво е ShadowGold (SDG)

ShadowFi allows users to offramp crypto from BSC to real-world private spending via Visa and Mastercard, away from the floodlights of surveillance capitalism. ShadowFi introduces a dynamic LP Engine called ShadowStrike, which uses excessive liquidity to aggressively reduce total supply and prevent over liquification.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!