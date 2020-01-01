Токеномика на Shadow AI (SHADOAI) Открийте ключова информация за Shadow AI (SHADOAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shadow AI (SHADOAI) The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community. Официален уебсайт: https://shadow-ai.pro/ Купете SHADOAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Shadow AI (SHADOAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shadow AI (SHADOAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.97K $ 6.97K $ 6.97K Общо предлагане: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M Циркулиращо предлагане: $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.07K $ 7.07K $ 7.07K Рекорд за всички времена: $ 0.00138371 $ 0.00138371 $ 0.00138371 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Shadow AI (SHADOAI)

Токеномика на Shadow AI (SHADOAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shadow AI (SHADOAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHADOAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHADOAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHADOAI, разгледайте цената в реално време на токените SHADOAI!

Прогноза за цената за SHADOAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHADOAI? Нашата страница за прогноза за цената SHADOAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHADOAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!