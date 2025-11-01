БорсаDEX+
Цената в реално време на Shack Token днес е 0.02649552 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SHACK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SHACK в MEXC сега.

Shack Token цена (SHACK)

1 SHACK към USD - цена в реално време:

$0.02643701
$0.02643701$0.02643701
+5.10%1D
Shack Token (SHACK) Ценова графика на живо
Информация за цената за Shack Token (SHACK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0251497
$ 0.02710481
+0.51%

+5.35%

+10.74%

+10.74%

Цената в реално време за Shack Token (SHACK) е$0.02649552. През последните 24 часа SHACK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0251497 до най-висока стойност $ 0.02710481, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHACK е $ 0.02941519, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00495461.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHACK има промяна от +0.51% за последния час, +5.35% за 24 часа и +10.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Shack Token (SHACK)

Текущата пазарна капитализация на Shack Token е $ 10.52M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHACK е 397.39M, като общото предлагане е 999994840.640131. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.48M.

История на цените за Shack Token (SHACK) USD

През днешния ден промяната в цената на Shack Token към USD беше $ +0.00134583.
През последните 30 дни промяната в цената на Shack Token към USD беше $ +0.0148377905.
През последните 60 дни промяната в цената на Shack Token към USD беше $ +0.0900933181.
През последните 90 дни промяната в цената на Shack Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00134583+5.35%
30 дни$ +0.0148377905+56.00%
60 дни$ +0.0900933181+340.03%
90 дни$ 0--

Какво е Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Shack Token (USD)

Колко ще струва Shack Token (SHACK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Shack Token (SHACK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Shack Token.

Проверете прогнозата за цената за Shack Token сега!

SHACK към местни валути

Токеномика на Shack Token (SHACK)

Разбирането на токеномиката на Shack Token (SHACK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SHACK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Shack Token (SHACK)

Колко струва Shack Token (SHACK) днес?
Цената в реално време на SHACK в USD е 0.02649552 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SHACK към USD?
Текущата цена на SHACK към USD е $ 0.02649552. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Shack Token?
Пазарната капитализация за SHACK е $ 10.52M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SHACK?
Циркулиращото предлагане на SHACK е 397.39M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SHACK?
SHACK постигна ATH цена от 0.02941519 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SHACK?
SHACK достигна ATL цена от 0.00495461 USD.
Какъв е обемът на търговията на SHACK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SHACK е -- USD.
Ще се повиши ли SHACK тази година?
SHACK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SHACK за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Shack Token (SHACK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

