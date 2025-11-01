Информация за цената за Shack Token (SHACK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0251497 $ 0.0251497 $ 0.0251497 24-часов нисък $ 0.02710481 $ 0.02710481 $ 0.02710481 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0251497$ 0.0251497 $ 0.0251497 24-часов висок $ 0.02710481$ 0.02710481 $ 0.02710481 Рекорд за всички времена $ 0.02941519$ 0.02941519 $ 0.02941519 Най-ниска цена $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 Промяна на цената (1ч) +0.51% Промяна на цената (1д) +5.35% Промяна на цената (7д) +10.74% Промяна на цената (7д) +10.74%

Цената в реално време за Shack Token (SHACK) е$0.02649552. През последните 24 часа SHACK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0251497 до най-висока стойност $ 0.02710481, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHACK е $ 0.02941519, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00495461.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHACK има промяна от +0.51% за последния час, +5.35% за 24 часа и +10.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Shack Token (SHACK)

Пазарна капитализация $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 26.48M$ 26.48M $ 26.48M Циркулиращо предлагане 397.39M 397.39M 397.39M Общо предлагане 999,994,840.640131 999,994,840.640131 999,994,840.640131

Текущата пазарна капитализация на Shack Token е $ 10.52M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHACK е 397.39M, като общото предлагане е 999994840.640131. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.48M.