Информация за цената за SGC (SGC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00018802 $ 0.00018802 $ 0.00018802 24-часов нисък $ 0.00021055 $ 0.00021055 $ 0.00021055 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00018802$ 0.00018802 $ 0.00018802 24-часов висок $ 0.00021055$ 0.00021055 $ 0.00021055 Рекорд за всички времена $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Най-ниска цена $ 0.00018802$ 0.00018802 $ 0.00018802 Промяна на цената (1ч) -0.04% Промяна на цената (1д) +1.03% Промяна на цената (7д) -14.97% Промяна на цената (7д) -14.97%

Цената в реално време за SGC (SGC) е$0.00020611. През последните 24 часа SGC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00018802 до най-висока стойност $ 0.00021055, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SGC е $ 0.00415112, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00018802.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SGC има промяна от -0.04% за последния час, +1.03% за 24 часа и -14.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SGC (SGC)

Пазарна капитализация $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Циркулиращо предлагане 6.60B 6.60B 6.60B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SGC е $ 1.36M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SGC е 6.60B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.06M.