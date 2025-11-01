Информация за цената за SETAI Agents (SETAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00034214 $ 0.00034214 $ 0.00034214 24-часов нисък $ 0.00034318 $ 0.00034318 $ 0.00034318 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00034214$ 0.00034214 $ 0.00034214 24-часов висок $ 0.00034318$ 0.00034318 $ 0.00034318 Рекорд за всички времена $ 0.057562$ 0.057562 $ 0.057562 Най-ниска цена $ 0.00029989$ 0.00029989 $ 0.00029989 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) -0.03% Промяна на цената (7д) -3.50% Промяна на цената (7д) -3.50%

Цената в реално време за SETAI Agents (SETAI) е$0.00034266. През последните 24 часа SETAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00034214 до най-висока стойност $ 0.00034318, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SETAI е $ 0.057562, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00029989.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SETAI има промяна от 0.00% за последния час, -0.03% за 24 часа и -3.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SETAI Agents (SETAI)

Пазарна капитализация $ 34.27K$ 34.27K $ 34.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.27K$ 34.27K $ 34.27K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SETAI Agents е $ 34.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SETAI е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.27K.