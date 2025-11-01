Информация за цената за SERO (SERO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00253465 $ 0.00253465 $ 0.00253465 24-часов нисък $ 0.00263435 $ 0.00263435 $ 0.00263435 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00253465$ 0.00253465 $ 0.00253465 24-часов висок $ 0.00263435$ 0.00263435 $ 0.00263435 Рекорд за всички времена $ 0.55192$ 0.55192 $ 0.55192 Най-ниска цена $ 0.0025106$ 0.0025106 $ 0.0025106 Промяна на цената (1ч) +0.35% Промяна на цената (1д) +0.52% Промяна на цената (7д) -6.27% Промяна на цената (7д) -6.27%

Цената в реално време за SERO (SERO) е$0.00257853. През последните 24 часа SERO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00253465 до най-висока стойност $ 0.00263435, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SERO е $ 0.55192, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0025106.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SERO има промяна от +0.35% за последния час, +0.52% за 24 часа и -6.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SERO (SERO)

Пазарна капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Циркулиращо предлагане 442.80M 442.80M 442.80M Общо предлагане 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SERO е $ 1.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SERO е 442.80M, като общото предлагане е 650000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.68M.