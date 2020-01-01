Токеномика на Sentinel Chain (SENC) Открийте ключова информация за Sentinel Chain (SENC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sentinel Chain (SENC) The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Официален уебсайт: https://sentinel-chain.org/ Бяла книга: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf Купете SENC сега!

Токеномика и анализ на цената за Sentinel Chain (SENC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sentinel Chain (SENC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 85.81K $ 85.81K $ 85.81K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 309.09M $ 309.09M $ 309.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 138.81K $ 138.81K $ 138.81K Рекорд за всички времена: $ 0.22051 $ 0.22051 $ 0.22051 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00010387 $ 0.00010387 $ 0.00010387 Текуща цена: $ 0.00027772 $ 0.00027772 $ 0.00027772 Научете повече за цената на Sentinel Chain (SENC)

Токеномика на Sentinel Chain (SENC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sentinel Chain (SENC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SENC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SENC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SENC, разгледайте цената в реално време на токените SENC!

Прогноза за цената за SENC Искате ли да знаете какъв път може да поеме SENC? Нашата страница за прогноза за цената SENC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SENC сега!

