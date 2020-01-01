Токеномика на sentient memes producer (MEMETIC) Открийте ключова информация за sentient memes producer (MEMETIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за sentient memes producer (MEMETIC) Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Официален уебсайт: https://memetic.ink/ Купете MEMETIC сега!

Токеномика и анализ на цената за sentient memes producer (MEMETIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за sentient memes producer (MEMETIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.55K $ 45.55K $ 45.55K Общо предлагане: $ 957.13M $ 957.13M $ 957.13M Циркулиращо предлагане: $ 939.99M $ 939.99M $ 939.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.38K $ 46.38K $ 46.38K Рекорд за всички времена: $ 0.00393838 $ 0.00393838 $ 0.00393838 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на sentient memes producer (MEMETIC)

Токеномика на sentient memes producer (MEMETIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на sentient memes producer (MEMETIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEMETIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEMETIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEMETIC, разгледайте цената в реално време на токените MEMETIC!

