Какво е Sendr (SENDR)

Sendr is a DAO Governed Escrow aiming to secure cryptocurrency payments of all kinds. Payments can be made in ETH, stables, or any ERC20 token. Payment releases can be time based, price milestone based, or based on the agreement between the payor and the payee. Any payment disputes are resolved by holders of the $SENDR token participating in the DAO. DAO members are rewarded in $SENDR for helping resolve disputes - $SENDR holders may also earn through staking.

Sendr (SENDR) ресурс Официален уеб сайт