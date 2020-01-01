Токеномика на Sendor (SENDOR) Открийте ключова информация за Sendor (SENDOR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sendor (SENDOR) The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Официален уебсайт: https://sendorcoin.com/ Купете SENDOR сега!

Токеномика и анализ на цената за Sendor (SENDOR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sendor (SENDOR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 68.44K $ 68.44K $ 68.44K Общо предлагане: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M Циркулиращо предлагане: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 68.44K $ 68.44K $ 68.44K Рекорд за всички времена: $ 0.01131587 $ 0.01131587 $ 0.01131587 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Sendor (SENDOR)

Токеномика на Sendor (SENDOR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sendor (SENDOR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SENDOR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SENDOR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SENDOR, разгледайте цената в реално време на токените SENDOR!

